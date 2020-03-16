Балтфлот направит 400 морпехов на парад Победы в Москву

16.03.20 14:35

© РИА Новости. Илья Питалев

16 марта. Interfax-Russia.ru - Балтийский флот направил более 500 морпехов в Москву для подготовки к параду Победы 9 мая, 400 из них примут участие в шествии, сообщили в пресс-службе флота.

"Свыше 500 военнослужащих морской пехоты Балтийского флота самолетом военно-транспортной авиации убыли в Москву для подготовки к участию в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

"9 мая 2020 года в парадном строю по Красной площади пройдут более 400 морских пехотинцев", - сообщает флот.

Отмечается, что морпехи провели уже более 60 тренировок с ноября 2019 года.

"Начиная с 1967 года, морские пехотинцы Балтики участвовали в главном параде страны более 20 раз, а с 2005 года чёрные береты БФ ежегодно принимают участие в параде", - сообщает Балтфлот.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в параде Победы примут участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

По данным военного ведомства, к параду готовятся около 1 тыс. курсантов Военной академии Ракетных войск стратегического назначения. В другом сообщении департамента информации Минобороны РФ, распространенном в четверг, говорится, что в Москву для участия в параде Победы прибудут более 450 военнослужащих парашютно-десантного полка из Костромы.

По сообщениям Минобороны РФ, репетиции парада на Красной площади намечены на 29 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая.