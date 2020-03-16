Проведение массовых мероприятий запрещено в Пензенской области до середины апреля

16.03.20 14:46

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

16 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности для профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией и ограничений в связи с этим.

В частности, согласно тексту постановления, опубликованному на сайте облправительства, в регионе запрещается с 16 марта по 15 апреля проведение "спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий".

Кроме того, органам местного самоуправления рекомендовано разрешить посещение занятий детьми школ и учреждений допобразования по усмотрению родителей, а также рассмотреть вопрос о переносе каникул и организации дистанционного обучения.

Ранее со ссылкой на министра образования Пензенской области Александра Воронкова сообщилось, что всем школам рекомендовано начать каникулы раньше - с 17 марта и по 1 апреля.

Также ведомство не рекомендует проводить массовые мероприятия с участием детей. Между тем, разрешено свободное посещение учреждений дополнительного образования.

Со ссылкой на региональные власти сообщалось, что в Пензе один человек госпитализирован с подозрением на коронавирус. У членов семьи пациента результаты анализов на COVID-19 отрицательные.