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16.03.20 14:54
Компании в ЯНАО из-за коронавируса продлили срок вахты для работников
"Мною принято решение о введении режима повышенной готовности в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на территории Ямала. За этим следует ряд мер. Одна из ключевых - решение вопроса вахтового режима. Это главный источник ротации населения в регионе. Знаю, что в ряде предприятий есть решения о продлении вахты на срок до трех месяцев", - сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, слова которого приводятся в сообщении, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса.
Губернатор заявил, что считает продление вахты действенной мерой, которая позволит не допустить притока потенциально больных сотрудников.
"Я знаю, что еще не везде такие решения приняты. Надеюсь, что работодателями, использующими вахтовый метод, оперативно эта возможность будет проанализирована", - подчеркнул Артюхов.
Как он добавил, муниципальным властям следует также договориться со строительными компаниями, чтобы не было смены работников и завоза их из-за пределов региона.
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