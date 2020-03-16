Власти Крыма просят закрыть границу с Украиной из-за коронавируса

16.03.20 15:11

© РИА Новости. Владислав Сергиенко

16 марта. Interfax-Russia.ru - Крым вышел с инициативой закрыть российско-украинскую границу на территории полуострова на фоне распространения коронавируса в мире, заявил глава республики Сергей Аксенов журналистам в понедельник.

"Мы сегодня выходим с инициативой в столицу о том, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной", - сказал Аксенов.

Он отметил, что поток через пограничные пункты большой, накануне контроль там был усилен.

"Медики будут дежурить постоянно на постах (. . .) В связи с тем, что на Украине медицинская помощь в полном объеме не оказывается, (жители - ИФ) стремятся в целях безопасности уехать на территорию республики, наша инициатива поддержана Федеральной службой безопасности", - добавил глава региона.

Ранее власти Крыма согласовали перенос Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) с 23-25 апреля на неопределенный срок из-за коронавируса, ограничено проведение массовых мероприятий.

На данный момент в Крыму официально не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

На севере Крыма расположены пункты пропуска автомобилей и пешеходов "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне им соответствуют пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка".

По последним данным, в России 63 человека заразились COVID-19.

На Украине четверо заболевших новым вирусом, все в Черновицкой области, еще одна жительница страны - пожилая украинка - умерла от COVID-19 в Житомирской области.

Украина 16 марта временно, ориентировочно на две недели, закрыла около сотни пунктов пропуска и временно запретила въезд в страну для иностранцев и лиц без гражданства (границы с Крымом, который Украина считает своей, но временно оккупированной Россией территории, запрет не коснулся). Ограничения введены в соответствии с решениями СНБО и правительства страны, принятыми из-за пандемии вируса COVID-19.