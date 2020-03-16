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16.03.20 15:18
Южная ППК в апреле запустит рельсобус из Керчи в Феодосию
"В начале марта открыто регулярное сообщение с материком по Крымскому мосту. Рельсовые автобусы начали курсировать между Керчью (Крым - ИФ) и Анапой (Краснодарский край - ИФ). В апреле маршрут будет продлен: рельсовые автобусы начнут курсировать из Керчи до Феодосии. Это даст возможность осуществлять проезд от Анапы до Феодосии", - говорится в пресс-релизе.
Стоимость и другие детали проезда пока не сообщается.
ЮППК информирует также, что между городами на Крымском полуострове начнут курсировать два электропоезда, которые свяжут курортную Евпаторию и Севастополь беспересадочным сообщением.
Три рейса туда и обратно будут выполняться ежедневно с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках.
Стоимость проезда до конечной станции составит около 250 рублей. Путь займет 2 часа 40 минут. "Время в пути из Севастополя до Симферополя сократится на 30 минут, из Евпатории до Симферополя - на 27 минут", - отмечает компания.
Маршрут Севастополь - Евпатория станет восьмым по счету в расписании ЮППК. Компания считает, что он "повысит транспортную доступность аэропорта в Симферополе".
Как сообщалось, первый рельсовый автобус (РА-2) отправился с ж/д вокзала Керчи 7 марта. Время в пути до конечной станции в Краснодарском крае составило два часа. Стоимость проезда от Керчи до Анапы - 439 рублей.
Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва), ставшая в 2019 году оператором пассажирмких ж/д перевозок в Крым, запустила поезда на полуостров в третьей декаде декабря прошлого года. Компания попала за это под санкции США: Запад не признает российский статус полуострова.
Пока в Крым курсируют составы из Москвы и Санкт-Петербурга, в апреле нынешнего года география перевозок расширится: добавятся поезда из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.
"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает список своих акционеров.
ГСЭ зарегистрировала ЮППК в ноябре 2019 года в Симферополе. Основной вид деятельности крымской "дочки" - "перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе".
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