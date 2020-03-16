Южная ППК в апреле запустит рельсобус из Керчи в Феодосию

16.03.20 15:18

© РИА Новости. Макс Ветров

16 марта. Interfax-Russia.ru - "Южная пригородная пассажирская компания" (ЮППК, дочка "Гранд Сервис Экспресса") в апреле запустит рельсовые автобусы из Керчи в Феодосию и электропоезда по экспресс-маршруту Севастополь - Симферополь - Евпатория, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"В начале марта открыто регулярное сообщение с материком по Крымскому мосту. Рельсовые автобусы начали курсировать между Керчью (Крым - ИФ) и Анапой (Краснодарский край - ИФ). В апреле маршрут будет продлен: рельсовые автобусы начнут курсировать из Керчи до Феодосии. Это даст возможность осуществлять проезд от Анапы до Феодосии", - говорится в пресс-релизе.

Стоимость и другие детали проезда пока не сообщается.

ЮППК информирует также, что между городами на Крымском полуострове начнут курсировать два электропоезда, которые свяжут курортную Евпаторию и Севастополь беспересадочным сообщением.

Три рейса туда и обратно будут выполняться ежедневно с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках.

Стоимость проезда до конечной станции составит около 250 рублей. Путь займет 2 часа 40 минут. "Время в пути из Севастополя до Симферополя сократится на 30 минут, из Евпатории до Симферополя - на 27 минут", - отмечает компания.

Маршрут Севастополь - Евпатория станет восьмым по счету в расписании ЮППК. Компания считает, что он "повысит транспортную доступность аэропорта в Симферополе".

Как сообщалось, первый рельсовый автобус (РА-2) отправился с ж/д вокзала Керчи 7 марта. Время в пути до конечной станции в Краснодарском крае составило два часа. Стоимость проезда от Керчи до Анапы - 439 рублей.

Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва), ставшая в 2019 году оператором пассажирмких ж/д перевозок в Крым, запустила поезда на полуостров в третьей декаде декабря прошлого года. Компания попала за это под санкции США: Запад не признает российский статус полуострова.

Пока в Крым курсируют составы из Москвы и Санкт-Петербурга, в апреле нынешнего года география перевозок расширится: добавятся поезда из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает список своих акционеров.

ГСЭ зарегистрировала ЮППК в ноябре 2019 года в Симферополе. Основной вид деятельности крымской "дочки" - "перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе".