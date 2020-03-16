Год музыки в России предлагается провести в 2023 году

16.03.20 15:32

© РИА Новости. Виталий Белоусов

16 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство культуры РФ подготовило проект указа президента РФ Владимира Путина о проведении в 2023 году в России Года музыки.

Соответствующий проект указа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ подготовлен по итогам перечня поручений президента РФ по итогам встречи с представителями общественности, деятелями науки и культуры Севастополя и Республики Крым и посещения образовательного форума "Таврида".

"Проведение в РФ Года музыки запланировано в 2023 году. Планируется ряд значимых мероприятий, связанных с проведением XVII Международного конкурса имени П.И.Чайковского, 150-летием со дня рождения С.В.Рахманинова и др.", - отмечается в документе.

С целью проведения в России Года музыки предусмотрено создание при правительстве РФ организационного комитета, а также утверждение решением данного комитета плана основных мероприятий.

В плане основных мероприятий предполагается проведение крупных творческих проектов с участием федеральных и региональных концертных организаций, специализированных учебных заведений, музеев музыкальной культуры, профессиональных общественных организаций. Планируется исполнение премьерных сочинений современных российских композиторов, а также гастроли ведущих музыкальных коллективов, проведение просветительских мероприятий, издание специализированной музыкальной литературы, реконструкция действующих и строительство новых концертных залов в субъектах РФ.