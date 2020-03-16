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16.03.20 15:34
Мэрия Набережных Челнов рекомендовала закрыть кинотеатры города
"До 15 апреля мы рекомендуем отменить массовые мероприятия в городе. Мы рекомендуем, не можем запретить", - сказала Мухаметзянова, комментируя информацию о запрете работы кинотеатров в городе.
Всего в Набережных Челнах пять кинотеатров. В двух из них агентству заявили, что ничего не слышали о подобных рекомендациях.
"В случае изменения режима работы информация об этом появится на нашем сайте и на стойке информации в кинотеатре", - сообщили в администрации кинотеатра "Мадагаскар".
В свою очередь в кинотеатре "Иллюзиум" также ничего не слышали о рекомендации прекратить кинопоказы. "Первый раз слышим. Работаем в обычном режиме", - сказала администратор кинотеатра.
Ранее ряд региональных СМИ сообщили со ссылкой на заместителя руководителя исполкома Набережных Челнов Рамиля Халимова о запрете проведения киносеансов с 17 марта до 15 апреля.
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