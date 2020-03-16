Текслер просит кабмин централизованно распределять медицинские маски в регионы

16.03.20 15:38

© РИА Новости. Михаил Климентьев

16 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением организовать работу по централизованному распределению медицинских масок в субъекты по фиксированным ценам, чтобы создать в регионах неснижаемый запас и минимизировать последствия распространения коронавируса, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь в понедельник.

"В обращении глава региона подчеркнул, что правительство Челябинской области полностью поддерживает принятие решения о запрете экспорта медицинских масок из Российской Федерации. На сегодняшний день в Челябинской области сформирован необходимый запас масок для медицинских учреждений", - отметил пресс-секретарь.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения области Евгений Ванин на пресс-конференции в понедельник уточнил журналистам, что регион планирует закупить дополнительные объемы масок.

"Сегодня у нас в медучреждениях неснижаемый запас масок есть, мы планируем еще провести закупки, но в настоящее время масок нет в наличии у производителей. Надеемся, что на уровне федерального правительства будут приняты меры необходимые", - сказал замминистра.

В то же время он выразил мнение, что дефицит масок в аптеках для продажи населению связан с ажиотажным спросом и спекуляциями.

"Во-первых, маски закупают коробками, никто не был готов к такому спросу. Во-вторых, они, по нашим сведениям, закупаются, но их нет на прилавке, куда-то они попадают в другое место", - отметил замминистра.

В связи с этим он посоветовал населению вспомнить старый способ изготовления масок из марли.

"Купить марлю и нашить себе маски, так же их менять через два часа или по степени намокания. Зато их можно постирать, прогладить и они опять стерильны", - добавил Ванин.

Кроме того, по его сведениям, региональный Минздрав закупит дополнительно аппараты искусственной вентиляции легких для реанимаций больниц.