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16.03.20 15:43
Кабмин согласился установить 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны
Законопроект подготовили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, а также депутат Госдумы Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов.
Проект закона предлагает дополнить статью 1 закона "О днях воинской славы и памятных датах России" новым днем воинской славы "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)".
При этом предлагается исключить из статьи 11 памятную дату "2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)".
В пояснительной записке авторы отмечают, что "победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны".
Кроме того, в ней отмечается, что за подвиги и боевые отличия в ходе войны с Японией более 300 тысяч советских граждан были награждены орденами и медалями, в том числе 100 человек - званием Героя Советского Союза.
"Формулировка "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества", считают авторы.
Правительством данная инициатива поддерживается, говорится в проекте официального отзыва, имеющегося в распоряжении "Интерфакса".
Акт о капитуляции Японии был формально подписан 2 сентября 1945 года, он зафиксировал выполнение соглашений Ялтинской конференции 1945 года в части передачи под суверенитет СССР Южного Сахалина и Курильских островов.
Вместе с тем в 1945 году 3 сентября было признано в СССР государственным праздником - Днем Победы над Японией. Однако, уже в 1947 году этот день стал рабочим, а со временем забылся как праздник.
В современной России 3 сентября считается памятной датой и отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом.
Однако, в списке Дней воинской славы России памятной даты в честь победы над Японией нет, несмотря на то, что в Госдуму России неоднократно вносились законопроекты о внесении этого дня в список дней воинской славы.
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