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16.03.20 16:10

Мишустин: Координационный совет по борьбе с COVID-19 будет работать ежедневно

© РИА Новости. Екатерина Штукина
16 марта. Interfax-Russia.ru - Созданный при правительстве РФ координационный совет по борьбе с распространением коронавируса будет в ежедневном режиме готовить решения, препятствующие распространению инфекции, сообщил премьер Михаил Мишустин.

"Создан координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Сегодня мы проводим его первое заседание, в ежедневном режиме будем готовить соответствующие решения, чтобы оперативно противодействовать распространению инфекции и ограничить ее негативные последствия", - сказал он на совещании совета в понедельник.

"Возглавлять все это я буду сам", - добавил Мишустин.

Он также призвал регионы РФ учесть опыт властей Москвы по борьбе с коронавирусом.

"Власти Москвы, понимая всю серьезность существующей угрозы первыми и, что особенно важно, инициативно приняли целый комплекс упреждающих мер. Считаю, что все эти решения московского правительства были обоснованы и необходимы, учитывая масштабы мегаполиса и активный темп жизни здесь", - сказал Мишустин.

"Крайне важно учесть этот опыт в той работе, которую мы сейчас разворачиваем по всей стране в каждом регионе", - добавил он.

Мишустин попросил мэра Москвы Сергея Собянина помочь коллегам из регионов и поделиться опытом Москвы.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в свою очередь сообщила, что в России на сегодняшний день зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом, четверо из которых выздоровели.

Она отметила, что из 93 случаев 86 - завозные.

Еще семь человек заболели в результате контактного распространения инфекции, уточнила она.

Голикова добавила, что "на текущий момент 79 человек находятся в стационарах, из них у 57 заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов". "Только у двух пациентов состояние средней тяжести из-за незначительной одышки. Никто из них не требует перевода на искусственную вентиляцию легких", - сказала вице-премьер.

Она отметила, что ежесуточно в РФ производится до 100 тыс. тест-систем по выявлению коронавируса.

"Сейчас мы производим до 100 тыс. тест-систем в сутки", - сказала она на совещании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

По словам Голиковой, "уже наработано почти 710 тысяч, в регионы поставлено 427 тысяч тест-систем, еще 282 тысячи тест-систем будут направлены сегодня и завтра".

"Уже проведено более 104 тысяч исследований, мы наращиваем число тестирований. Если еще в прошлую субботу мы по всей стране тестировали 33 тысячи человек, то сейчас мы уже планируем увеличить кратно это тестирование", - добавила Голикова.

Роспотребнадзор, по словам вице-премьера, направит тест-системы по выявлению COVID-19 во все регионы, которые готовы их принять.

"В соответствии с решением председателя правительства мною дано поручение Роспотребнадзору, и сейчас главным санитарным врачом подготовлено постановление о поставке тест-систем во все субъекты РФ, которые готовы принять эти тест-системы для работы с ними в лабораториях третьей и четвертой групп патогенности, которые будут использовать методы, не предполагающие выделение возбудителя", - сказала она на совещании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

По ее словам, "все регионы должны провести соответствующие тестирования персонала и получить согласие персонала на работу с этими тест-системами".

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