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16.03.20 16:10
Мишустин: Координационный совет по борьбе с COVID-19 будет работать ежедневно
"Создан координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Сегодня мы проводим его первое заседание, в ежедневном режиме будем готовить соответствующие решения, чтобы оперативно противодействовать распространению инфекции и ограничить ее негативные последствия", - сказал он на совещании совета в понедельник.
"Возглавлять все это я буду сам", - добавил Мишустин.
Он также призвал регионы РФ учесть опыт властей Москвы по борьбе с коронавирусом.
"Власти Москвы, понимая всю серьезность существующей угрозы первыми и, что особенно важно, инициативно приняли целый комплекс упреждающих мер. Считаю, что все эти решения московского правительства были обоснованы и необходимы, учитывая масштабы мегаполиса и активный темп жизни здесь", - сказал Мишустин.
"Крайне важно учесть этот опыт в той работе, которую мы сейчас разворачиваем по всей стране в каждом регионе", - добавил он.
Мишустин попросил мэра Москвы Сергея Собянина помочь коллегам из регионов и поделиться опытом Москвы.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в свою очередь сообщила, что в России на сегодняшний день зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом, четверо из которых выздоровели.
Она отметила, что из 93 случаев 86 - завозные.
Еще семь человек заболели в результате контактного распространения инфекции, уточнила она.
Голикова добавила, что "на текущий момент 79 человек находятся в стационарах, из них у 57 заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов". "Только у двух пациентов состояние средней тяжести из-за незначительной одышки. Никто из них не требует перевода на искусственную вентиляцию легких", - сказала вице-премьер.
Она отметила, что ежесуточно в РФ производится до 100 тыс. тест-систем по выявлению коронавируса.
"Сейчас мы производим до 100 тыс. тест-систем в сутки", - сказала она на совещании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
По словам Голиковой, "уже наработано почти 710 тысяч, в регионы поставлено 427 тысяч тест-систем, еще 282 тысячи тест-систем будут направлены сегодня и завтра".
"Уже проведено более 104 тысяч исследований, мы наращиваем число тестирований. Если еще в прошлую субботу мы по всей стране тестировали 33 тысячи человек, то сейчас мы уже планируем увеличить кратно это тестирование", - добавила Голикова.
Роспотребнадзор, по словам вице-премьера, направит тест-системы по выявлению COVID-19 во все регионы, которые готовы их принять.
"В соответствии с решением председателя правительства мною дано поручение Роспотребнадзору, и сейчас главным санитарным врачом подготовлено постановление о поставке тест-систем во все субъекты РФ, которые готовы принять эти тест-системы для работы с ними в лабораториях третьей и четвертой групп патогенности, которые будут использовать методы, не предполагающие выделение возбудителя", - сказала она на совещании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
По ее словам, "все регионы должны провести соответствующие тестирования персонала и получить согласие персонала на работу с этими тест-системами".
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