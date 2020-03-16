Форум молодых ученых U-Novus перенесен из-за угрозы коронавируса

16.03.20 16:25

© РИА Новости. Евгений Биятов

16 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение о переносе форума молодых ученых U-Novus из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба обладминистрации в понедельник.

"Глава региона запретил проводить в области массовые мероприятия в закрытых помещениях. На этой неделе отменены планируемые на пятницу съезд Совета муниципальных образований Томской области и финальный концерт проекта "Красный обоз" в театре драмы. Кроме того, губернатор перенес форум молодых ученых U-Novus с мая на октябрь", - говорится в пресс-релизе.

По данным замглавы региона по социальной политике Ивана Деева, с начала распространения коронавирусной инфекции в мире в Томской области находились под наблюдением 268 человек, прибывших из семи неблагополучных в эпидемиологическом смысле стран. У всех тест на коронавирус - отрицательный.

Также сообщается, что в ближайшие дни по рекомендации Минобрнауки РФ томские университеты начнут предоставлять студентам возможность дистанционного обучения.

В свою очередь вице-мэр Томска Константин Чубенко сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что вопрос переводе школьников Томска на дистанционное образование пока не стоит.