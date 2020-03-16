Уральские вузы переводят студентов на дистанционное обучение и объявляют каникулы из-за коронавируса

16.03.20 16:39

© РИА Новости. Павел Лисицын

16 марта. Interfax-Russia.ru - Уральский федеральный университет (УрФУ) и Уральский государственный горный университет (УГГУ) переводят студентов на дистанционную форму обучения из-за коронавируса.

В УрФУ на дистанционное обучение перевели отдельные категории обучающихся - всего порядка 7 тыс. студентов, сообщает пресс-служба федерального университета.

"Решение о переводе на дистанционную форму других категорий, включая студентов очной формы обучения, будет принято в зависимости от нормативных актов региональных и федеральных органов исполнительной власти и от развития эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УГГУ агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что "по решению ректората, с 16 марта студенты (горного - ИФ) университета выходят на трехнедельные каникулы".

Там уточнили, что с 6 апреля студенты-горняки переходят на электронную форму обучения.

Между тем в Уральском государственном экономическом университете агентству сообщили, что вуз пока работает в обычном режиме.

Незапланированные каникулы также объявлены для студентов очной формы обучения Гуманитарного университета Екатеринбурга - они продлятся с 17 по 22 марта. Пресс-служба вуза сообщает, что учебный процесс будет восполнен в конце семестра.

На онлайн-обучение перейдут студенты Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ).

"Дистанционное обучение в университете начнется с 19 марта и продлится не менее двух недель, по мере необходимости срок (...) может быть продлен", - говорится в сообщении пресс-службы вуза. В университете будут перенесены даты проведения соревнований и культурно-массовых мероприятий вуза. День открытых дверей УГЛТУ, запланированный на 28 марта, пройдет в режиме онлайн.

Уральский государственный педагогический университет переводит студентов на дистанционное обучение всех студентов с 17 марта до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, в РФ зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции. Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ рекомендовали вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение студентов.