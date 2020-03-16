|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.03.20 16:39
Уральские вузы переводят студентов на дистанционное обучение и объявляют каникулы из-за коронавируса
В УрФУ на дистанционное обучение перевели отдельные категории обучающихся - всего порядка 7 тыс. студентов, сообщает пресс-служба федерального университета.
"Решение о переводе на дистанционную форму других категорий, включая студентов очной формы обучения, будет принято в зависимости от нормативных актов региональных и федеральных органов исполнительной власти и от развития эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе УГГУ агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что "по решению ректората, с 16 марта студенты (горного - ИФ) университета выходят на трехнедельные каникулы".
Там уточнили, что с 6 апреля студенты-горняки переходят на электронную форму обучения.
Между тем в Уральском государственном экономическом университете агентству сообщили, что вуз пока работает в обычном режиме.
Незапланированные каникулы также объявлены для студентов очной формы обучения Гуманитарного университета Екатеринбурга - они продлятся с 17 по 22 марта. Пресс-служба вуза сообщает, что учебный процесс будет восполнен в конце семестра.
На онлайн-обучение перейдут студенты Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ).
"Дистанционное обучение в университете начнется с 19 марта и продлится не менее двух недель, по мере необходимости срок (...) может быть продлен", - говорится в сообщении пресс-службы вуза. В университете будут перенесены даты проведения соревнований и культурно-массовых мероприятий вуза. День открытых дверей УГЛТУ, запланированный на 28 марта, пройдет в режиме онлайн.
Уральский государственный педагогический университет переводит студентов на дистанционное обучение всех студентов с 17 марта до особого распоряжения.
Ранее сообщалось, в РФ зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции. Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ рекомендовали вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение студентов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket