Из 30 новых случаев коронавируса 20 обнаружены в Москве - штаб

16.03.20 16:57

© РИА Новости. Илья Питалев

16 марта. Interfax-Russia.ru - Тридцать новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировано в России за минувшие сутки, из них 20 - в Москве, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 20 случаев - в Москве, 3 случая в Санкт-Петербурге, 1 случай в Московской области, 3 случая в Самарской области, 1 случай в Кировской области, 1 случай в Пермском крае, 1 случай в Республике Коми", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в понедельник.

"В Москве подтверждено еще 20 случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлены 53 случая. Большинство пациентов вернулись из европейских стран. Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом из Италии, что ранее заболевший. Еще три пациента ранее имели контакт с заболевшими. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Пациенты проходят лечение в стационарах Москвы. "Среди заболевших - один ребенок, у него легкие симптомы заболевания. Он находится в больнице имени Башляевой", - сказали в штабе.

В настоящий момент установлен круг близких контактов заболевших. Три человека уже получают помощь в больнице в Коммунарке, семь человек остались на домашнем карантине, один находится в обсервационном центре.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщила, что число зарегистрированных случаев возросло до 93. Накануне оперштаб сообщал о 63 официальных случаях Covid-19.