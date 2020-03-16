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16.03.20 16:55

Белоусов: в РФ введут мораторий на проведение проверок малого и среднего бизнеса

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
16 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ планирует ввести мораторий для малого и среднего бизнеса на проведение проверок, а также предоставить субъектам МСП ряд других льгот, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в понедельник.

"Третья группа мер связанна с поддержкой малого и среднего предпринимательства. Здесь тоже предусмотрено большое количество и административных, и финансовых мероприятий, начиная от моратория на проведение проверок, за исключением случаев, когда возникает риск для жизни и здоровья наших граждан. Это меры по расширению доступа субъектов МСП к льготным кредитам, это предоставление или стимулирование банков к предоставлению отсрочки по уплате процентов и прямое субсидирование процентных ставок в размере 0,5 рыночной ставки, это отсрочки арендных платежей в том случае, если аренда осуществляется в части государственного и муниципального имущества, это снижение требований к обеспечению контрактов МСП при госзакупках, и ряд других мер", - сказал он в ходе первого заседания координационного совета по противодействию коронавирусу.

России, в силу ее специфического положения, применять меры, в первую очередь по стимулированию спроса в экономике, как делают другие страны, рискованно, это может привести к дестабилизации ситуации и девальвации рубля, сообщил Белоусов.

"Мы долго анализировали механизмы, которые мы могли бы в этих условиях применять. Могу сказать, Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр - прим. ИФ), пришли к выводу, что те механизмы, которые применяют ведущие страны, а именно накачка спроса, для нас сегодня применять рискованно постольку, поскольку рынки пока не стабилизированы и мы можем получить вместо стабилизации обратный эффект, девальвационный эффект, резкое ослабление курса рубля, прежде всего, с негативными социальными последствиями", - сказал Белоусов.

"Поэтому акцент в плане первоочередных мер, которые разработаны, сделан на поддержку, прежде всего, предложения уязвимых секторов и, в первую очередь, на поддержку населения", - подчеркнул первый вице-премьер.

По его словам, Россия находится в достаточно специфическом положении по сравнению с другими странами. "Мы испытываем двойной удар: и шок от снижения мировых цен (на нефть - прим. ИФ) с примерно $65 еще в начале года до $35 за баррель, на нас влияет нестабильность мировых финансовых рынков, в том числе рынков европейских, как нашего крупнейшего торгового партнера, на нас влияет также сокращение ряда традиционных рынков сбыта, это касается и Китая, и Европы. Это все в дополнение к тем объективным последствиям ограничительных мер, которые вводятся в нашей стране так же, как в других странах", - отметил Белоусов.

Он добавил, что план первоочередных мер включает в себя 47 мероприятий, из которых 35 носят сверхоперативный характер, должны быть реализованы в течение ближайших 10 дней. План состоит из четырех основных разделов: поддержка населения и его гарантированное обеспечение товарами первой необходимости (в том числе по оплате больничных граждан на карантине, поддержке торговых предприятий), поддержка оказавшихся в зоне риска отраслей (авиаперевозки, туризм, строительство), поддержка малого и среднего предпринимательства, а также общесистемные меры, прежде всего, связанные с формированием перечня системно образующих предприятий.

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