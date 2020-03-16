Ряд учебных заведений в Поволжье переходит на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса

16.03.20 16:52

© РИА Новости. Павел Лисицын

16 марта. Interfax-Russia.ru - Высшие учебные заведения в ряде регионов Приволжского федерального округа переходят на дистанционную форму обучения, в школах отменяется кабинетная система, рекомендуется начать каникулы раньше или обучаться удаленно.

Так, министерство образования Саратовской области рекомендовало всем школам, школам-интернатам, колледжам и техникумам региона с 17 марта перейти на дистанционную форму обучения или свободную форму посещения занятий, сообщает пресс-служба Минобразования в понедельник.

Отмечается, что окончательное решение о переходе школы будут принимать "по согласованию с родителями".

Кроме того, ряд вузов Саратова приняли решение о переходе на дистанционное обучение. Об этом агентству сообщили в Саратовской юридической академии (СГЮА), Саратовском госуниверситете (СГУ) им. Чернышевского, Саратовском медицинском университете (СГМУ), Саратовском социально-экономическом институте (ССЭИ) Российского экономического университета им. Плеханова.

Министр образования Пензенской области Александр Воронков сообщил на пресс-конференции в понедельник, что всем школам рекомендовано начать каникулы раньше - с 17 марта и по 1 апреля. Он также отметил, что ведомство не рекомендует проводить массовые мероприятия с участием детей. Между тем разрешено свободное посещение учреждений дополнительного образования.

Из-за угрозы коронавируса в школах Уфы с 17 марта отменят кабинетную систему обучения: все уроки будут проходить в одном классе, ученики перестанут переходить из одного помещения в другое, сообщила пресс-служба городской администрации.

В министерстве образования и науки Татарстана заявили о готовности, в случае необходимости, перевести школьников на дистанционное обучение.

Сейчас в школах республики все уроки проходят в одном классе, ученики не переходят из одного помещения в другое. Кроме того, родители могут в частном порядке написать заявление о переводе ребенка на дистанционное обучение.

"Пока такой практики еще не было, мы все учимся. Но рекомендацию школам мы дали уже давно, что они должны быть готовы к формату дистанционного обучения", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" заместитель министра Алсу Асадуллина.

Татарстанские вузы пока также работают в штатном режиме, но рассматривают, при необходимости возможность перехода на дистанционное обучение, резюмировала собеседница агентства.

Между тем студенты Марийского госуниверситета (МарГУ) переходят на особый режим обучения, сообщается на странице вуза в соцсети.

"В целях усиления мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 16 марта и до отдельного распоряжения студенты МарГУ переходят на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

На сайте Вятского государственного университета Кировской области сообщается, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в вузе отменены массовые мероприятия.

"Будет максимально сокращено количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. По возможности, эти мероприятия будут проведены в видеоформате или без зрителей. Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий", - говорится в сообщении.

На сайте Мининского университета (Нижегородский государственный педагогический университет) сообщается, что с 16 марта вуз организует обучение в дистанционном формате.

"Такой формат будет действовать до соответствующего приказа министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Реализация образовательных программ будет обеспечена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского также с 17 марта дистанционное обучение студентов в соответствии с учебными планами. На сайте вуза сообщается, что в настоящее время случаев заражения коронавирусом сотрудников и обучающихся университета не выявлено.

Нижегородский государственный лингвистический университет также переходит на дистанционную работу. "Все российские и иностранные педагоги, и студенты, приехавшие из-за рубежа, проходят карантин", - говорится в сообщении.

В Нижегородском государственном архитектурном строительном университете агентству сообщили, что также организуют дистанционную работу.

На сайте Мордовского госуниверситета сообщается, что "в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 16 по 31 марта образовательный процесс переносится в электронную информационную образовательную среду с применением дистанционных образовательных технологий".

На дистанционное обучение перейдут и два вуза Удмуртии. Как сообщает в понедельник Минобрнауки республики, с 17 марта так будет организован рабочий процесс в Ижевском государственном техническом университете (ИжГТУ) им. М.Т. Калашникова и Глазовском государственном педагогическом институте.

И.о. министра образования и науки Удмуртии Ирина Крохина считает, что на сегодняшний день показаний для перехода на дистанционное обучение школьников отсутствуют.

"Показаний уходить на дистанционное обучение, на карантинные мероприятия на сегодняшний день нет. Поэтому мы заканчиваем образовательный процесс на этой неделе в обычном режиме. Решение о переходе на дистанционное обучение будем принимать уже после выхода детей из каникул", - цитирует ее слова пресс-служба регионального министерства.

При этом Крохина отметила, что образовательные организации Удмуртии готовы к переходу на режим дистанционного обучения при необходимости.

В сельскохозяйственной академии Чувашии режим свободного посещения занятий введен с 16 марта. Деканам факультетов поручено перейти на дистанционное обучение и обеспечить контроль за проведением занятий. Студенты педагогического университета республики также перейдут на дистанционное обучение с 17 марта.

На дистанционное обучение также переводят и студентов ряда вузов в Перми.

Как сообщили агентству в ректоратах учебных заведений, дистанционная форма образовательного процесса организована в Пермском государственном институте культуры (с 16 марта) и Пермской государственной сельскохозяйственной академии (с 16 по 29 марта).

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) с 16 по 18 марта объявлен карантин, с 19 марта и до особого распоряжения - дистанционное обучение.

На дистанционное обучение с 17 марта и до особого распоряжения также переведены студенты Пермской государственной медицинской академии (ПГМА), Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) и Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), сообщили в пресс-службах вузов.

Ранее сообщалось, что режим свободного посещения школ с 16 марта введен Дзержинске - втором по величине городе Нижегородской области. Для детей, временно не посещающих школу, будет организовано обучение в дистанционной форме. При этом занятия в школах будут продолжены в прежнем режиме. Причин для полного перехода на дистанционную форму обучения в округе нет.

Образовательный процесс в школах Пермского края с 16 марта также возможен в дистанционном режиме в связи с эпидемиологической ситуацией по новому коронавирусу COVID-19.