В Москве до 10 апреля запрещены любые уличные досуговые мероприятия

16.03.20 17:15

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

16 марта. Interfax-Russia.ru - Любые массовые мероприятия на открытом воздухе с любой численностью участников запрещаются в Москве до 10 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Соответствующий указ размещен на сайте городской администрации в понедельник.

"Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а зданиях, строениях, сооружениях (помещение в них) с числом участников более 50 человек единовременно", - написал Собянин в своем блоге после публикации указа.

По его словам, запрет будет временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года.