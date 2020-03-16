Глава Подмосковья призвал отказаться от проведения массовых мероприятий в ЦФО

16.03.20 17:18

© РИА Новости. Павел Лисицын

16 марта. Interfax-Russia.ru - В Подмосковье необходимо воздержаться от проведения любых массовых мероприятий, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании в Центре управления регионом, в котором в режиме видеокоференцсвязи участвовали главы городских округов.

"На прошлой неделе мы выпустили постановление, которое предполагает ограничения при проведении массовых мероприятий. Сейчас нужно воздержаться от проведения мероприятий не только с числом более 5 тыс, но и с меньшим количеством человек", - цитирует слова губернатора его пресс-служба.

Он напомнил, что в Подмосковье подтверждено восемь случаев заболевания коронавирусом, еще семь человек - с подозрением. Все инфицированные - люди, прилетевшие из-за границы. Они госпитализированы и помещены в изолированные боксы.

Как сообщалось, с 13 марта в Подмосковье работает "горячая" линия по коронавирусу 8 (800) 550-50-30.

Губернатор добавил, что с 17 марта в регионе вводится система электронных больничных для находящихся на 14-дневном карантине. Такие жители смогут получить компенсацию, не выходя из дома.

Глава региона также поручил предусмотреть дополнительные выплаты медикам, работающим с инфекционными больными.

На прошлой неделе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В Московской области отменили массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. В школах и детсадах региона введен режим свободного посещения.