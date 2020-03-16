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16.03.20 17:21
У трех человек в Самарской области подтвержден коронавирус
Отмечается, что один из заболевших посещал Испанию, еще двое контактировали с ним.
"Все они госпитализированы, находятся в инфекционных боксах и угрозы для окружающих не представляют. Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Самарской области. Контактные лица помещены под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", - говорится в сообщении.
По последним данным, самочувствие госпитализированных оценивается ближе к удовлетворительному.
Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.
Как сообщалось, режим повышенной готовности вводится в Самарской области в связи с коронавирусом, школы в регионе переходят на дистанционное обучение.
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