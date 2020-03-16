ЯНАО разработает меры поддержки бизнеса в условиях ограничений из-за коронавируса

16.03.20 17:34

© РИА Новости. Екатерина Штукина

16 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поручил региональному департаменту экономики просчитать меры поддержки предпринимателей в условиях ограничительных мероприятий из-за коронавируса.

"Ограничения точно почувствует малый и средний бизнес, в наших силах ему помочь", - написал Артюхов в своем инстаграме по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории округа коронавирусной инфекции.

На самом заседании Артюхов заявил, что есть смысл предусмотреть компенсационные мероприятия. "Где-то, может, стоит пересмотреть ставки на текущий год на налогообложение", - добавил он.

Как сообщалось, в ЯНАО в связи с ситуацией с коронавирусом введен режим повышенной готовности.

Прорабатывается возможность сокращения плановой медпомощи жителям в поликлиниках и стационарах для высвобождения сотрудников и переброски их на работу с контактными по коронавирусу. Все запланированные на территории региона массовые мероприятия переносятся на неопределенный срок. Школы с 18 марта уходят на каникулы, а работодатели Ямала обязаны взять под особый контроль состояние здоровья работников, там, где это возможно - перевести работу в дистанционный режим.

Жителям региона рекомендовано воздержаться от путешествий, особенно от поездок за границу.

Некоторые компании решили продлить срок вахты для работников.