Все московские школы закрываются до 12 апреля

16.03.20 17:27

© РИА Новости. Павел Лисицын

16 марта. Interfax-Russia.ru - Начиная с 21 марта по 12 апреля в Москве будут закрыты все общеобразовательные, спортивные школы и секции дополнительного образования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте в понедельник.

"С субботы, 21 марта (включительно), до воскресенья, 12 апреля (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты", - написал он.

По словам Собянина, уже с 17 марта в этих учреждениях вводится режим свободного посещения.

"По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс. Прошу родителей, принявших решение временно забрать своих детей из школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах", - сказал мэр Москвы.

По его словам, закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а "добровольную самоизоляцию на дому".