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16.03.20 17:27
Все московские школы закрываются до 12 апреля
"С субботы, 21 марта (включительно), до воскресенья, 12 апреля (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты", - написал он.
По словам Собянина, уже с 17 марта в этих учреждениях вводится режим свободного посещения.
"По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс. Прошу родителей, принявших решение временно забрать своих детей из школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах", - сказал мэр Москвы.
По его словам, закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а "добровольную самоизоляцию на дому".
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