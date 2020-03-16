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16.03.20 17:49
"КАМАЗ" переводит ряд производств на площадку ульяновского "ДААЗа"
По его словам, группа, в частности, намерена создать на площадке "ДААЗа" центр компетенций цветного литья.
"КАМАЗ" планирует разместить на площадке блок мелкой и средней штамповки. Кроме того, планируется использовать мощности завода в части изготовления крепежных изделий и деталей вращения. По предварительным расчётам, за счет передачи и закрытия этого производства в Набережных Челнах загрузка оборудования на "ДААЗе" будет увеличена в два раза", - говорится в сообщении.
Когогин отметил, что "КАМАЗ" находится на важном этапе своего развития.
"Сейчас идет смена модельного ряда автомобилей, мы закончили этап реконструкции собственных производств и приняли решение по возобновлению программы аутсорсинга - выводим производства с "КАМАЗа", - подчеркнул глава "КАМАЗа".
По его словам, основным преимуществом площадки в Димитровграде является наличие там хороших специалистов в сфере металлургии и производства штамповок.
"Кроме того, это внутренний аутсорсинг: нет смысла отдавать на сторону, если можно передать часть функций своим дочерним предприятиям", - отметил Когогин.
Он добавил, что "КАМАЗ" работает в Ульяновской области в тесном сотрудничестве с властями региона.
"Считаю, что наши совместные действия приведут к тому, что мы сумеем привлечь на эту площадку предприятия малого, среднего и даже крупного бизнеса, создав им комфортные условия для работы", - отметил Когогин.
"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей массой более 14 тонн. Бизнес-план компании на 2020 год предполагает реализацию 35,709 тыс. грузовиков, в том числе 29 тыс. на российском рынке и 6,709 тыс. за рубежом.
АО "Объединенные автомобильные технологии" - крупнейший российский холдинг по производству автокомпонентов и крупнейший поставщик "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ). Под управлением группы находится более 10 предприятий в пяти регионах России, которые выпускают более 4 тыс. наименований деталей. Холдинг ОАТ вошел в группу "КАМАЗ" в прошлом году.
На площадке ульяновского "ДААЗа" в 2018 году создан индустриальный парк "Мастер". Учредителями парка являются дочерняя структура "КАМАЗа" - "Камский индустриальный парк "Мастер" и Корпорация развития Ульяновской области. В 2019 году из регионального бюджета на развитие парка было выделено 44 млн рублей, еще порядка 100 млн рублей планируется направить в текущем году.
Как сообщалось, на прошлой неделе "КАМАЗ" ввел на площадке "ДААЗа" сборочную линию по выпуску полностью светодиодных блок-фар для автомобилей КАМАЗ поколения К5 производительностью 90 тыс. комплектов в год.
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