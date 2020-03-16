Все международные спортивные мероприятия в РФ отменены с 16 марта

16.03.20 17:53

© РИА Новости. Константин Чалабов

16 марта. Interfax-Russia.ru - Международные спортивные мероприятия на территории Российской Федерации отменяются с 16 марта в целях борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства спорта.

"Отменить с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения проведение на территории Российской Федерации всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за исполнением решения", - говорится документа, опубликованном ведомством в понедельник.

Рекомендуется "ограничить проведение на территории Российской Федерации межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий, не являющихся контрольными или отборочными к Играм Олимпиады с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения".

"Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за исполнением решения", - подчеркивается в документе.

Минспорт собирается перенести проведение массовых физкультурных мероприятий, в том числе включенных в перечень официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее - ЕКП), а также в планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации начиная с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения.

Кроме этого, вводится запрет на посещение и участие в мероприятиях различного статуса, включенных в ЕКП, спортсменами, тренерами, специалистами из субъектов Российской Федерации, в которых объявлен карантин.

Отмечается, что меры приняты "в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации".