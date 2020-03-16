РФ временно приостанавливает железнодорожное сообщение с Узбекистаном и Азербайджаном

16.03.20 18:01

© РИА Новости. Владимир Астапкович

16 марта. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" в понедельник уведомило о временном прекращении курсирования международных поездов в сообщении с Узбекистаном и Азербайджаном из-за ситуации с коронавирусом.

"В соответствии с уведомлением АО "Узбекистанские железные дороги" (АО O‘zbekiston Temir Yo‘llari) и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Azerbaycan Demir Yollari) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 16 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.