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17.03.20 06:09

Энергоаварии произошли в 21 населенном пункте Иркутской области из-за непогоды

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
17 марта. Interfax-Russia.ru - Аварийное отключение электроснабжения произошло в ночь на вторник в трех районах Иркутской области, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

В 23:52 по местному времени в понедельник (18:52 мск) энергоавария произошла в Тайшетском районе. Под отключение попали 18 населенных пунктов: 5 тыс. 484 жилых дома, в которых проживают 14 тыс. 364 человека, из них 3 тыс. 896 детей, 53 социально-значимых объекта.

В 00:05 по местному времени вторника (19:05 мск) из-за аварии остались без электричества жильцы 87 жилых домов в поселке Боровской Братского района, всего 190 человек, в том числе 30 детей, и один соцобъект.

После в 00:35 местного времени (19:35 мск) аварийное отключение электроснабжения произошло в поселках Магистральный и Казачинское Казачинско-Ленского района. В первом из населенных пунктов под отключение попали 803 жилых дома, в которых проживают 6 тыс. 696 человек, из них 957 детей, и восемь социально-значимых объектов; во втором - 880 жилых домов с 3 тыс. 56 жильцами, в том числе 530 детей, и шесть соцобъектов.

По данным МЧС на 07:00 местного времени, остаются не подключенными 16 населенных пунктов: 13 - в Тайшетском районе и все три в Братском и Казачинско-Ленском районах. Всего 6 тыс. 87 жилых домов, 51 социально-значимый объект.

Для устранения последствий аварий задействованы семь аварийно-восстановительных бригад районных электрических сетей в количестве 22 человек, семь единиц техники.

В пресс-службе областного главка МЧС пояснили, что энергоаварии произошли из-за усиления ветра и снегопада.

"Местами на территории северных, западных и верхнеленских районов были зарегистрированы порывы ветра до 15-22 м/с", - говорится в сообщении.

Неблагоприятный прогноз погоды находился на контроле управления. Информация о нем была своевременно доведена до всех профильных экстренных и оперативных дежурных служб, глав муниципалитетов и ответственных за транспортное сообщение. Дополнительно в расчет было введено несколько десятков единиц техники, дежурные караулы подразделений пожарной охраны были усилены, выставлялись посты временной дислокации на наиболее проблемных участках автодорог.

В связи с усилением ветра и метелями в ряде населенных пунктов в профилактических целях временно отключали электроснабжение и возобновляли после прохождения циклона и осмотра сетей.

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