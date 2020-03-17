|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.03.20 06:11
Весенние каникулы в школах Сахалина и Курил из-за коронавируса начнутся досрочно
"Сроки запланированных весенних каникул переносятся для всех школ Сахалинской области и продлятся до 25 марта. В этот день будет принято решение о начале занятий в школах области, либо о продолжении каникул или переходе на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении.
Лимаренко отметил, что такое решение принял оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.
В свою очередь, на сайте правительства Сахалинской области сообщается, что сахалинским госслужащим и работникам бюджетной сферы ограничен выезд за рубеж - в командировки и в отпуск. Такого же требования региональные власти рекомендовали придерживаться представителям бизнеса.
"В регионе с 17 марта запрещены массовые мероприятия на закрытых площадках с участием более 100 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, в детских садах отменили уроки физкультуры и музыки в специализированных помещениях, а СахГУ рекомендовали перейти на дистанционную форму обучения.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket