Весенние каникулы в школах Сахалина и Курил из-за коронавируса начнутся досрочно

17.03.20 06:11

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 марта. Interfax-Russia.ru - Весенние каникулы в школах Сахалина и Курил начнутся с 18 марта, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на своей странице в Facebook.

"Сроки запланированных весенних каникул переносятся для всех школ Сахалинской области и продлятся до 25 марта. В этот день будет принято решение о начале занятий в школах области, либо о продолжении каникул или переходе на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении.

Лимаренко отметил, что такое решение принял оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

В свою очередь, на сайте правительства Сахалинской области сообщается, что сахалинским госслужащим и работникам бюджетной сферы ограничен выезд за рубеж - в командировки и в отпуск. Такого же требования региональные власти рекомендовали придерживаться представителям бизнеса.

"В регионе с 17 марта запрещены массовые мероприятия на закрытых площадках с участием более 100 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, в детских садах отменили уроки физкультуры и музыки в специализированных помещениях, а СахГУ рекомендовали перейти на дистанционную форму обучения.