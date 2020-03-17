Строительство парома для сообщения между Камчаткой и дальневосточными портами началось в Крыму

17.03.20 06:16

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

17 марта. Interfax-Russia.ru - В Керчи прошла торжественная закладка киля грузопассажирского судна, которое свяжет Камчатку с дальневосточными портами, сообщает во вторник пресс-служба правительства Камчатского края.

"На судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы в Керчи состоялась торжественная церемония закладки киля в основание парома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регулярного пассажирского морского сообщения между дальневосточными субъектами не было порядка тридцати лет. Новое судно строят за счет средств федерального бюджета в рамках реализации государственной целевой программы "Развитие транспортной системы России".

Решение о необходимости строительства морского парома принял президент Владимир Путин, поддержав предложение губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

"Несколько лет назад я обратился к нашему президенту. Владимир Владимирович Путин поддержал наше предложение и принял решение о необходимости строительства судна, которое обеспечит регулярное морское сообщение между портами Дальнего Востока: Камчатского края, Сахалинской области и Приморского края. Для Камчатки сегодня строится много судов разного типа и назначения: боевые корабли, подводные лодки, гражданский флот, рыболовецкие суда. Мы строим в Калининграде, в Приморье, в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, и мне очень приятно, что на судостроительной карте Камчатки появился город Керчь, где будет построен первый паром такого типа. Порядка тридцати лет между дальневосточными субъектами не было регулярного пассажирского морского сообщения, и благодаря решению нашего президента и усилиям заводчан нам удастся изменить ситуацию в интересах наших жителей", - сказал Илюхин, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что ключевую роль в выборе типа нового судна сыграло мнение жителей Камчатки: в ходе онлайн-голосования, организованного правительством края, камчатцы приняли решение о необходимости строительства именно грузопассажирского судна.