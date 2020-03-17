Временно приостановлен вывоз животных из аэропорта Якутск из-за бешенства

17.03.20 06:33

© РИА Новости. Владимир Трефилов

17 марта. Interfax-Russia.ru - Оформление и вывоз собак и кошек из аэропорта "Якутск" временно приостановлены в связи с выявлением вируса бешенства в Якутске, сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что ограничительные меры приняты Управлением ветеринарии города Якутска согласно указу Главы Якутии Айсена Николаева от 7 марта 2020 года.

"Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству проводятся на территории ГО "город Якутск" и МО ГО "Жатай" в течение 60 дней", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в начале марта в пункте передержки животных Якутска было выявлено бешенство у одной из собак. Пункт закрыли на карантин, а более 200 животных были умерщвлены. Событие вызвало широкий общественный резонанс. МВД и прокуратура начали проверку.