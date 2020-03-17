Судно для космодрома "Морской старт" пришвартовалось в приморском порту Славянка

17.03.20 07:18

© РИА Новости. Алексей Даничев

17 марта. Interfax-Russia.ru - Сборочно-командное судно для космодрома "Морской старт" Sea Launch Commander во вторник успешно пришвартовалось на Славянском судоремонтном заводе в Приморье, сообщил сообщал агентству "Интерфакс - Дальний Восток" директор предприятия Андрей Якимчук.

"Пришвартовалось, все прошло по плану, как по часам. Было задействовано четыре буксира. Сейчас идет пограничная, таможенная очистка. Экипаж находится на судне. Наша задача - обеспечить судну стоянку и, если собственник заинтересован, обеспечить ремонт", - сказал Якимчук.

Он добавил, что в конце марта на завод прибудет судно Хin Guang Hua со стартовой платформой плавучего космодрома "Морской старт".

В свою очередь представитель санитарно-карантинного пункта в пункте пропуска через госграницу РФ "Славянский СРЗ" сообщил, что все находящиеся на борту 34 человека прошли санитарный контроль.

"Проведен санитарно-карантинный контроль, который включал проведение термометрии и выявление первичных признаков инфекционных заболеваний. Температура у экипажа нормальная, признаков инфекции у прибывших не выявлено", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после завершения пограничного и таможенного оформления экипажу разрешат сходить на берег.

Как сообщалось, во вторник в 1:33 мск сборочно-командное судно для космодрома "Морской старт" Sea Launch Commander прибыло в Приморье из США.

Sea Launch Commander был спущен на воду в 1997 году. Судно предназначено для сборки и испытаний ракет-носителей, запускаемых с космодрома "Морской старт".