Каникулы в школах Алтайского края перенесли из-за коронавируса

17.03.20 07:30

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 марта. Interfax-Russia.ru - Каникулы в школах Алтайского края начнутся раньше обычного из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-центр регионального Министерства образования РФ.

"Руководителям образовательных организаций рекомендовано перенести начало каникул на 20 марта, а также усилить меры профилактики и обеспечить качественную дезинфекцию помещений. Вопрос перехода на дистанционные формы обучения рассматривается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока нет необходимости вносить изменения в учебный процесс, так как в крае не зарегистрировано заболевших коронавирусной инфекцией.

"Необходимо усилить санитарный режим, а также осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся и педагогов с признаками инфекционного заболевания. Мы просим родителей более внимательно относиться к самочувствию своих детей и при необходимости оперативно обращаться в медицинские организации. Также родители по заявлению могут оставить ребенка дома, если считают нужным. Кроме того, рекомендуем воздержаться от выезда детей за пределы края", - цитирует пресс-центр слова министра образования региона Максима Костенко.