Томский госуниверситет переходит на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса

17.03.20 07:43

© РИА Новости. Алексей Крикунов

17 марта. Interfax-Russia.ru - Ректор Томского госуниверситета (ТГУ) Эдуард Галажинский принял решение о переходе образовательного процесса на дистанционный режим в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Как вы знаете, ситуация в томском регионе достаточно стабильна и пока нет оснований для беспокойства, но, тем не менее вчера на совете ректором мы подробно ситуацию обсуждали. С учетом рекомендаций специалистов было принято решение перестраховаться и перевести систему образования нашего региона на дистанционный режим", - сказал Галажинский в видеообращении, размещенном в соцсетях.

По его словам, на сайте университета будет создан специальный раздел и открыта "горячая линия", где можно получить всю необходимую информацию, консультации по поводу необходимых действий.

"Также сегодня будут размещены инструкции, связанные с командировками, возвращениями, потенциальными отменами выездов. Все студенты имеют личные (виртуальные - ИФ) кабинеты, я прошу всех туда зайти, получить дополнительные инструкции. Я прошу с пониманием отнестись, ситуация для нас новая. Могут быть сбои и нестыковки", - отметил ректор.

Он подчеркнул, что ТГУ в полной мере готов к временным изменениям учебного процесса, так как вуз является одним из лидеров в области дистанционного образования. "Хочу подчеркнуть, что это не каникулы, а перевод учебного процесса в другую форму. Думаю, что для университета это важный шанс в повышении качества онлайн-образования", - добавил Галажинский.