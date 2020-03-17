Россия до 1 мая закрывает въезд для иностранцев, в том числе из Белоруссии

17.03.20 08:14

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 марта. Interfax-Russia.ru - Въезд в РФ иностранцев, в том числе из Белоруссии, а также граждан Белоруссии, ограничивается с 18 марта до 1 мая. Соответствующее распоряжение правительства от 16 марта размещено на сайте кабинета министров.

"ФСБ России с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 г. до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 г. временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Белоруссия, а также граждан Республики Белоруссия", - говорится в распоряжении.

Эта мера не должна применяться в отношении аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории РФ, а также членов семей указанных лиц.

Кроме нее, под нее не подпадают водители автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника.

Она не должна касаться также лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Росавиации предписано в суточный срок проинформировать соответствующие авиакомпании о временном ограничении въезда в Российскую Федерацию.

МВД России и его территориальным органам предписано с полуночи 18 марта временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам.

МИД России с полуночи 18 марта необходимо временно приостановить прием документов, оформление и выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации всех категорий виз, за исключением дипломатических, служебных, обыкновенных деловых виз лицам, указанным выше, а также обыкновенных частных виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, следующим в Российскую Федерацию в связи со смертью близкого родственника.

Кроме того, дипведомству предписано с этого времени временно приостановить оформление виз в форме электронного документа иностранным гражданам; подготовить и внести в правительство РФ предложения о порядке дальнейшего применения международных договоров Российской Федерации о безвизовых поездках граждан; уведомить иностранные государства о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.