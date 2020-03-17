Вице-губернатор Петербурга Соколов самоизолировался в больнице после отпуска

17.03.20 08:18

© РИА Новости. Максим Блинов

17 марта. Interfax-Russia.ru - Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов принял решение о самоизоляции после возвращения из отпуска в Европе, сообщила пресс-служба Смольного в понедельник.

"Соколов до 16 марта находился в плановом отпуске, во время которого посетил некоторые страны Шенгенской зоны. В Россию вице-губернатор вернулся 9 марта. Понимая важность мер безопасности, вице-губернатор принял решение о продлении отпуска за свой счёт. В настоящее время Соколов находится в клинической инфекционной больнице им. С.П.Боткина для проведения всех необходимых медицинских проверок", - отметили в пресс-службе.

По данным городского комитета по здравоохранению, в Петербурге выявлено уже девять заболевших новым коронавирусом. Двое из них выздоровели и готовятся к выписке. В городе запрещены массовые мероприятия численностью свыше 1 тыс. человек и введены дополнительные ограничительные меры.