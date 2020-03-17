Один из трех заболевших COVID-19 в Самарской области - сотрудник "АвтоВАЗа"

17.03.20 08:23

© РИА Новости. Павел Лисицын

17 марта. Interfax-Russia.ru - Один их трех заболевших коронавирусом в Самарской области является сотрудником АО "АвтоВАЗ", контактировавшие с ним работники изолированы на 14 дней, но их тесты отрицательные, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" во вторник в пресс-службе предприятия.

"16 марта в Самарской области зарегистрировано три случая заражения коронавирусом COVID2019. К сожалению, один из заболевших является сотрудником "АвтоВАЗа", который был инфицирован близким человеком, недавно вернувшимся из поездки в Испанию. Администрация "АвтоВАЗа" совместно со специалистами Роспотребнадзора и медиками тщательно проанализировали все контакты заболевшего, в результате чего были выявлены сотрудники, которые работали вместе с ним", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это несколько человек, которые были помещены в изолированные больничные условия.

"Оперативно проведенный тест не подтвердил у них наличие коронавируса. Рабочие места бригады, где работает инфицированный, места отдыха и общего пользования, гардеробы, туалеты, душевые и входные группы были тщательно дезинфицированы", - отметил сотрудник пресс-службы.

Он пояснил, что по рекомендации Роспотребнадзора потенциальные контактные лица должны выдержать 14-дневный карантин, поэтому они в настоящее время находятся в больнице, в боксах.

"Завод продолжает работать в плановом графике", - подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщалось, в понедельник лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у трех жителей Самарской области. Их состояние расценивается как удовлетворительное.