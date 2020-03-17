Запущенный с Плесецка спутник "Глонасс-М" внесен в каталог космических объектов

17.03.20 08:44

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

17 марта. Interfax-Russia.ru - Специалисты Центра контроля космического пространства Воздушно-космических сил РФ внесли в главный каталог данные о спутнике "Глонасс-М" и разгонном блоке "Фрегат", который вывел его на орбиту, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и российском навигационном космическом аппарате "Глонасс-М", - сказали в департаменте.

Главный каталог космических объектов - это единая база данных, содержащая координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тысяч км. В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере.

Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тысяч измерений.

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником стартовала 16 марта в 21:28 мск с космодрома Плесецк. В 21:38 мск разгонный блок с "Глонассом" отделился от ракеты и в расчетное время 17 марта спутник был выведен на орбиту. После этого военные увели разгонный блок с орбиты спутника.