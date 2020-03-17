Застрявшему в КНР экипажу судна "Патриот" доставили продовольствие

17.03.20 08:47

© РИА Новости. Андрей Шапран

17 марта. Interfax-Russia.ru - Российские моряки с танкера "Патриот", которые готовятся к репатриации из китайского порта Нингдэ, получили продукты, на нехватку которых пожаловались в конце прошлой недели, сообщил в во вторник агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

"Моряки сообщили, что продукты привезли, до отъезда в РФ, намеченного на 20 марта, их хватит", - сказал Суханов.

Российские дипломаты в Гуанчжоу оказывают содействие морякам, добавил он.

Во Владивосток экипаж должен прибыть вечером в пятницу.

Как сообщалось, в конце недели экипаж сообщил, что заканчиваются продукты, питаться до отъезда практически нечем, на борт не доставляется даже минимальный набор продуктов.

В январе в адрес генерального консульства РФ в Гуанчжоу поступило коллективное обращение членов экипажа танкера "Патриот" судоходной компании "Гудзон", находящегося в порту Нингдэ провинции Фуцзянь, в котором сообщалось о возникших сложностях с возвращением команды судна в Россию.

Позже компания сообщила генконсульству о финансовой несостоятельности и невозможности на этом основании обеспечить репатриацию экипажа.

Руководство судоходной компании обратилось с просьбой организовать возвращение моряков в Россию.

Всего на судне 19 моряков. Генконсульство после этого начало работу по формированию пакета документов на репатриацию.

Моряки также обращались с просьбой о помощи в ДВРО РПСМ, сообщив, что судно не может выйти из китайского порта Нингдэ, поскольку у судовладельца есть долги за ремонт судна. Моряки жаловались на перебои с продуктами, водой, задержки зарплаты, просили оказать содействие в репатриации и выплате долгов по зарплате. Экипаж сообщил, что с декабря 2019 года танкер проходил ремонт на заводе в Нингдэ.

Приморская транспортная прокуратура в ходе проверки установила, что работодатель не выплатил 19 членам экипажа зарплату за ноябрь-декабрь 2019 года и за январь 2020 года. Долг превысил 1,6 млн руб. Прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с работодателя - ООО "СК Гудзон" долгов по зарплате, компенсации за несвоевременную ее выплату. Судно и экипаж находятся в китайском порту Нингдэ, судовладелец мер по возвращению моряков на родину не принял, отмечало надзорное ведомство.