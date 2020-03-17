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17.03.20 08:47
Застрявшему в КНР экипажу судна "Патриот" доставили продовольствие
"Моряки сообщили, что продукты привезли, до отъезда в РФ, намеченного на 20 марта, их хватит", - сказал Суханов.
Российские дипломаты в Гуанчжоу оказывают содействие морякам, добавил он.
Во Владивосток экипаж должен прибыть вечером в пятницу.
Как сообщалось, в конце недели экипаж сообщил, что заканчиваются продукты, питаться до отъезда практически нечем, на борт не доставляется даже минимальный набор продуктов.
В январе в адрес генерального консульства РФ в Гуанчжоу поступило коллективное обращение членов экипажа танкера "Патриот" судоходной компании "Гудзон", находящегося в порту Нингдэ провинции Фуцзянь, в котором сообщалось о возникших сложностях с возвращением команды судна в Россию.
Позже компания сообщила генконсульству о финансовой несостоятельности и невозможности на этом основании обеспечить репатриацию экипажа.
Руководство судоходной компании обратилось с просьбой организовать возвращение моряков в Россию.
Всего на судне 19 моряков. Генконсульство после этого начало работу по формированию пакета документов на репатриацию.
Моряки также обращались с просьбой о помощи в ДВРО РПСМ, сообщив, что судно не может выйти из китайского порта Нингдэ, поскольку у судовладельца есть долги за ремонт судна. Моряки жаловались на перебои с продуктами, водой, задержки зарплаты, просили оказать содействие в репатриации и выплате долгов по зарплате. Экипаж сообщил, что с декабря 2019 года танкер проходил ремонт на заводе в Нингдэ.
Приморская транспортная прокуратура в ходе проверки установила, что работодатель не выплатил 19 членам экипажа зарплату за ноябрь-декабрь 2019 года и за январь 2020 года. Долг превысил 1,6 млн руб. Прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с работодателя - ООО "СК Гудзон" долгов по зарплате, компенсации за несвоевременную ее выплату. Судно и экипаж находятся в китайском порту Нингдэ, судовладелец мер по возвращению моряков на родину не принял, отмечало надзорное ведомство.
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