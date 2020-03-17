В Петербурге отменили празднование Дня Святого Патрика

17.03.20 12:30

© РИА Новости. Евгения Новоженина

17 марта. Interfax-Russia.ru - В Петербурге отменили концерт в честь Дня Святого Патрика в Большом зале Екатерининского собрания, сообщают организаторы мероприятия во вторник.

"В связи с распространением вируса COVID-19 Ансамбль песни и танца Rinn Mhic Giolla Rua (Ирландия) срочно возвращается в Великобританию. Мы вынуждены отменить сегодняшний концерт в честь Дня Святого Патрика в Большом зале Екатерининского собрания. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Концерт должен был состояться 17 марта в 20 часов в Большом зале Екатерининского собрания.

Также отменяется концерт "Бетховен. 250 лет со дня рождения" 11 апреля в Большом итальянском просвете Эрмитажа.

День святого Патрика - самый известный ирландский праздник, который широко отмечают, как в самой стране, так и далеко за ее пределами.