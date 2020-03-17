Участок скоростной магистрали из Краснодара в Крым обойдется в 59 млрд рублей

17.03.20 09:10

© РИА Новости. Николай Хижняк

17 марта. Interfax-Russia.ru - ООО "Трансстроймеханизация" (ТСМ, дочерняя компания ПАО "Мостотрест" построит первый участок скоростной автомагистрали, ведущей из Краснодара в Керчь за 59,2 млрд рублей.

По данным системы "СПАРК-Маркетинг", ФКУ Упрдор "Тамань" (структура федерального дорожного агентства) признало несостоявшимся электронный аукцион на "Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь, I этап". На участие в нем была подана только одна заявка ТСМ.

Вместе с тем, комиссия приняла решение заключить контракт с единственным участником по максимальной цене в 59,193 млрд рублей, включая НДС.

Источник финансирования проекта - федеральный бюджет.

Так, в рамках проекта планируется построить участок четырехполосной автодороги длиной 68,36 км категории 1Б со сроком вода в эксплуатацию в 2024 году. Расчетная скорость движения на участке составит 120 км в час.

Аукцион был объявлен в феврале.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" губернатор региона Вениамин Кондратьев, общая стоимость двух участков новой скоростной автомагистрали из Краснодара в Керчь оценивается в 100 млрд рублей. Новая трасса, по словам губернатора, позволит избежать пробок, значительно повысит транспортную доступность промышленных, портовых и туристических районов края - Славянска-на-Кубани, Крымска, Анапы, Темрюка и всего Таманского полуострова.

Как сообщалось, Росавтодор в настоящее время ведет строительство новых и реконструкцию уже действующих участков трассы А-290 Новороссийск - Керчь. Работы направлены на создание единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 "Дон" с мостовым переходом через Керченский пролив и полуостровом Крым. Строительство и реконструкция автодороги осуществляется по программе федерального проекта "Морские порты", входящего в состав комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Протяженность нынешней трассы Новороссийск - Керчь составляет 166 км. Это дорога федерального значения, часть европейского маршрута Е97. Трасса проходит через Новороссийск, Анапу и Темрюкский район Краснодарского края.

ТСМ является подрядчиком ряда крупных инфраструктурных проектов, в частности, реконструирует участки трассы М-4 "Дон" в Тульской области (211,7-218 км и 222-225 км) за 4 млрд рублей, М-5 "Урал" в Подмосковье за 5 млрд рублей (19-28 км), строит III очередь автомагистрали Владивосток - Находка - порт "Восточный" за 20,7 млрд рублей. ТСМ также достроила третью взлетную полосу аэропорта "Шереметьево" (ВПП-3) после банкротства предыдущего подрядчика - "Инжтрансстроя", входившего в "Базовый элемент" Олега Дерипаски.

"Мостотрест" специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений, оказании сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, инвестировании в инфраструктурные проекты. 94,2% акций ПАО "Мостотрест" принадлежит АО "ТФК-Финанс", 0,0001% - главе совета директоров "Мостотреста" Владимиру Монастыреву, остальные 5,8% находятся в свободном обращении.