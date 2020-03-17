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17.03.20 09:22
В Екатеринбурге госпитализируют 4 пассажиров поезда после контакта с больным COVID-19
"Один из поездов (Москва - Новый Уренгой - ИФ), на котором ехали наши сограждане, там был подтвержден случай (коронавируса - ИФ). Шесть человек контактных вышли в Свердловской области. Эта ситуация была на выходных. Два человека были сразу госпитализированы в городе Талица. Четыре человека в Екатеринбурге категорически отказались от госпитализации, вчера состоялись судебные заседания. Сегодня приставы поедут их госпитализировать", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге во вторник.
По данным руководителя регионального управления Роспотребнадзора, в больницу будут помещены две мамы с дочерьми.
Козловских также сообщил, что в обсервации в Первоуральске (Свердловская область) под наблюдением медиков находится китаянка.
"В настоящее время в обсервации в Первоуральске находится один человек. Это гражданка Китайской народной республики, которая прибыла 12 марта", - уточнил он.
Всего под медицинским наблюдением в Свердловской области находится 422 человека, в том числе 357 россиян и семь граждан Южной Кореи.
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