Кабмин и ЦБ вводят меры по минимизации влияния COVID-19 на экономику РФ

17.03.20 09:31

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

17 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство и ЦБ РФ принимают оперативные меры против влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках на российскую экономику, говорится в совместном заявлении кабинета министров и регулятора.

"Правительство и Центральный банк благодаря ответственной макроэкономической политике последних лет обладают достаточным объемом финансовых ресурсов. Правительство и Центральный банк будут принимать все необходимые для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности меры", - отмечается в сообщении.

"Пока невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, поскольку значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки. Тем не менее некоторые компании уже ощутили на себе воздействие этих факторов. Снижение внешнего спроса, проблемы с поставщиками комплектующих из-за границы, волатильность конечного спроса, доступность финансовых средств - все это оказывает влияние на принимаемые банками и компаниями решения", - подчёркивается в заявлении.

Правительство и Банк России вводят пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики.

В совместном заявлении также говорится, что правительство будет анализировать ситуацию в сфере торговли и для обеспечения достаточных запасов социальной продукции и готово поддержать ритейл короткими льготными кредитами на пополнение оборотных средств.

"Одной из ключевых задач в текущей ситуации является обеспечение стабильной работы торговой отрасли. Правительство будет на ежедневной основе оценивать ситуацию и при необходимости готово реализовать дополнительные меры поддержки в целях обеспечения достаточных запасов социально значимой продукции, в том числе предоставление краткосрочных льготных кредитов на пополнение оборотных средств", - говорится в заявлении.

В документе также напоминается о принятом решении об обнулении импортных пошлин и расширении практики использования таможней "зеленого коридора" по отдельным видам социально значимых товаров.