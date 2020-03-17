Более 40 больных ОРВИ изолированы в больницах Башкирии для исключения COVID-19

17.03.20 09:36

Фото Александра Левчука

17 марта. Interfax-Russia.ru - Врачи в Башкирии подозревают коронавирусную инфекцию у 35 взрослых и шестерых детей, госпитализированных с острыми респираторными заболеваниями, сообщил на утреннем брифинге министр здравоохранения республики Максим Забелин.

"На контроле с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоит 41 человек, из них шесть детей. Состояние стабильное, проводится лечение в соответствии с рекомендациями ведущих российских, зарубежных специалистов, стандартам оказания медицинской помощи. Проводится необходимое обследование, анализы оправлены в лабораторию, лечение и наблюдение в боксовых отделениях", - сказал он.

В свою очередь, сотрудник пресс-службы республиканского Минздрава уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что речь идет о пациентах, которые недавно вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран и были госпитализированы с признаками ОРВИ. Анализы не выявили у них опасной инфекции, однако 14-дневный срок обязательного карантина еще не истек.

"У всех взяты анализы, все находятся под наблюдением до истечения 14-дневного срока. Подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в республике нет", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что шестеро несовершеннолетних пациентов находятся в Уфе, "это дети из разных семей".