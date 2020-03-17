|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.03.20 09:36
Более 40 больных ОРВИ изолированы в больницах Башкирии для исключения COVID-19
"На контроле с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоит 41 человек, из них шесть детей. Состояние стабильное, проводится лечение в соответствии с рекомендациями ведущих российских, зарубежных специалистов, стандартам оказания медицинской помощи. Проводится необходимое обследование, анализы оправлены в лабораторию, лечение и наблюдение в боксовых отделениях", - сказал он.
В свою очередь, сотрудник пресс-службы республиканского Минздрава уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что речь идет о пациентах, которые недавно вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран и были госпитализированы с признаками ОРВИ. Анализы не выявили у них опасной инфекции, однако 14-дневный срок обязательного карантина еще не истек.
"У всех взяты анализы, все находятся под наблюдением до истечения 14-дневного срока. Подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в республике нет", - сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что шестеро несовершеннолетних пациентов находятся в Уфе, "это дети из разных семей".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket