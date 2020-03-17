Пушкинский музей закрыт до 10 апреля из-за коронавируса

17.03.20 09:37

© РИА Новости. Владимир Вяткин

17 марта. Interfax-Russia.ru - Государственный музей изобразительного искусства имени А.С.Пушкина закрыт до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе музея.

"Грустная новость, которую все ждали. С сегодняшнего дня музей закрыт по 10 апреля (срок может быть продлен). Отменены все мероприятия и события", - сообщили в пресс-службе.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. Так, до 10 апреля запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещение в них) - с числом участников более 50 человек единовременно.