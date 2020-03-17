Школьники Екатеринбурга будут учиться дома минимум две недели

17.03.20 09:48

© РИА Новости. Павел Лисицын

17 марта. Interfax-Russia.ru - В Екатеринбурге школьники будут учиться дистанционно минимум две недели, сообщил журналистам заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Пока мы ведем речь о периоде без определенного конца, имея ввиду минимум две недели", - сказал он.

Ранее власти Свердловской области согласились с рекомендациями администрации Екатеринбурга о закрытии школ города на карантин.