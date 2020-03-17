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17.03.20 09:50

Бывший комендант Кремля возглавил департамент противодействия коррупции Москвы

© РИА Новости. Максим Блинов
17 марта. Interfax-Russia.ru - Мэр столицы Сергей Собянин назначил Сергея Хлебникова на должность руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии Москвы во вторник.

Хлебников сменил на посту главы департамента Владимира Регнацкого, который возглавил управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы.

Сергей Хлебников до недавнего времени занимал пост коменданта московского Кремля.

Одна из функций департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы - согласование и разрешение публичных мероприятий в столице.

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