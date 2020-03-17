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17.03.20 09:55
Итальянский студент, переболевший коронавирусом, выписан из петербургской больницы
"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, из них 90 у граждан России, 2 - у граждан КНР, 1 - у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России, 1 гражданин Италии", - говорится в ежедневном бюллетене Роспотребнадзора, опубликованном во вторник.
Единственный заболевший коронавирусом гражданин Итальянской Республики на территории России - это студент по обмену петербургского медицинского университета (Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова, СЗГМУ). Молодой человек приехал в Санкт-Петербург с каникул, которые провел в Италии. О подтверждении его диагноза стало известно 5 марта.
О выздоровлении итальянского гражданина с коронавирусом сообщалось в одном из разделов сайта Минздрава в пятницу, 13 марта. Тем не менее, тогда информацию о выписке не подтвердили в своих сводках Роспотребнадзор и федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России. По данным осведомленного собеседника в правительстве, выписка итальянского студента планировалась в понедельник, 16 марта, до этого момента он оставался под наблюдением врачей.
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