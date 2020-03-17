Итальянский студент, переболевший коронавирусом, выписан из петербургской больницы

17.03.20 09:55

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

17 марта. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор подтверждает выписку из больницы в Санкт-Петербурге гражданина Италии, у которого ранее была диагностирована коронавирусная инфекция Covid-19.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, из них 90 у граждан России, 2 - у граждан КНР, 1 - у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России, 1 гражданин Италии", - говорится в ежедневном бюллетене Роспотребнадзора, опубликованном во вторник.

Единственный заболевший коронавирусом гражданин Итальянской Республики на территории России - это студент по обмену петербургского медицинского университета (Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова, СЗГМУ). Молодой человек приехал в Санкт-Петербург с каникул, которые провел в Италии. О подтверждении его диагноза стало известно 5 марта.

О выздоровлении итальянского гражданина с коронавирусом сообщалось в одном из разделов сайта Минздрава в пятницу, 13 марта. Тем не менее, тогда информацию о выписке не подтвердили в своих сводках Роспотребнадзор и федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России. По данным осведомленного собеседника в правительстве, выписка итальянского студента планировалась в понедельник, 16 марта, до этого момента он оставался под наблюдением врачей.