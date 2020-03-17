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17.03.20 10:08

Туроператоры до конца года смогут не платить взносы в резервный фонд

© РИА Новости. Виталий Белоусов
17 марта. Interfax-Russia.ru - Туристические компании до конца года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" и взносов в фонды персональной ответственности, следует из перечня мер, объявленных правительством и Центробанком для стабилизации экономики.

"Авиационный транспорт и туризм испытывают в настоящий момент наиболее серьёзное негативное влияние. В том числе из-за ограничений и введённых по всему миру мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. Правительством уже принято решение по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях. В дальнейшем мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия", - говорится в совместном заявлении правительства и Центробанка во вторник.

"Туристические компании временно до конца года будут также освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" и взносов в фонды персональной ответственности", - говорится в заявлении.

"Банк России предоставил банкам возможность работать с заемщиками в сфере транспорта и туризма (кредитовать или реструктурировать кредиты) без ухудшения оценок их финансового положения. Со своей стороны правительство будет предоставлять государственные гарантии в целях реструктуризации и пролонгации кредитов. Эти меры позволят реструктурировать и пролонгировать кредиты, чтобы долговая нагрузка не стала фактором снижения стабильности компаний этих отраслей", - сообщают кабмин и ЦБ.

Как следует из их заявления, главной задачей является сохранение ликвидности компаний из этих отраслей и их финансовой устойчивости, чтобы обеспечить их непрерывное функционирование до выяснения долгосрочных перспектив развития ситуации.

"Дополнительные решения по поддержке отдельных компаний пострадавших отраслей будут приняты в рамках работы специально созданной комиссии", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что все общественные объединения в сфере туризма в рамках предложений по мерам поддержки туротрасли просили правительство освободить туроператоров от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и резервный фонд ассоциации "Турпомощь", предназначенные для помощи туристам в случаях банкротств туркомпаний. По данным ассоциации, в фондах персональной ответственности некоторых крупных компаний накопилось до 300-400 млн рублей, а их суммарный объем достиг 2 млрд. В резервном фонде накопилось более 400 млн рублей.

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