Пять человек госпитализированы в Астраханской области с подозрением на COVID-19

17.03.20 10:12

© РИА Новости. Павел Львов

17 марта. Interfax-Russia.ru - Пятеро жителей Астраханской области госпитализированы с признаками коронавирусной инфекции (2019-nCoV), сообщается в телеграм-канале Минздрава региона во вторник.

"По состоянию на 17 марта с признаками коронавирусной инфекции (2019-nCoV) госпитализировано в Красноярскую районную больницу два человека: один прибыл из Исламской Республики Иран, другой - из Италии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще один такой пациент доставлен в областную инфекционную больницу и два - в Нармановскую районную больницу.

У всех пациентов первые тесты на наличие коронавируса отрицательные. Пациенты будут находиться на обязательном карантине 14 дней.