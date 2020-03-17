Детские сады в Москве не будут закрывать из-за коронавируса

17.03.20 10:18

© РИА Новости. Игорь Зарембо

17 марта. Interfax-Russia.ru - В детских садах Москвы сохраняется свободное посещение, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С 21 марта по 12 апреля включительно занятия в московских школах будут отменены. При этом сохранится возможность посещения детских садов и школ воспитанниками дошкольных групп и учащимися 1-4 классов",- сказала Ракова журналистам во вторник.

Она отметила, что власти понимают, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями.

"Поэтому по запросам родителей в 1-4 классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек. Перед уроками у детей будет проводиться измерение температуры тела, помещения школы будут регулярно дезинфицироваться. Кроме того, в дошкольных группах сохранится свободное посещение - родители сами могут принять решение, вести ли ребенка в детский сад", - сказала Ракова.