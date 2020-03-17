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17.03.20 10:29
Ведерников избран новым спикером Заксобрания Иркутской области
"По результатам тайного голосования на должность председателя Законодательного собрания Иркутской области избран Александр Ведерников", - сообщил на заседании председатель счетной комиссии, депутат Александр Вепрев.
Всего на должность спикера были предложены две кандидатуры - Александра Ведерникова (фракция "Единая Россия") и Андрея Андреева (фракция КПРФ).
За Ведерникова проголосовали 29 депутатов, за Андреева - 15.
На заседании присутствовали 44 из 45 депутатов Заксобрания.
Как сообщалось, Сокол на заседании регионального парламента во вторник объявил об уходе в отставку. Он переходит в Государственную думу РФ. Ему должен перейти мандат от избирательного округа, в который входят Саратовская, Волгоградская и Пензенская области.
Ранее этот мандат был у Ольги Баталиной, теперь она заняла пост заместителя министра труда и соцзащиты РФ.
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