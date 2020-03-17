Спрос на консервы, крупы и сахар вырос в Иркутской области из-за коронавируса

17.03.20 10:31

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 марта. Interfax-Russia.ru - Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области зафиксировала рост спроса на продукты в связи с ситуацией с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В оптовой и розничной торговле, начиная с прошедших выходных, фиксируется повышенный спрос на продукты питания длительного хранения (крупы, сахар, муку, консервированную продукцию) и средства личной гигиены. Между тем, "вымывания" товаров этой группы не наблюдается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки товаров в организации розничной торговли осуществляются своевременно, а магазины и супермаркеты работают в своем обычном режиме.

Согласно официальным данным, в Иркутской области нет инфицированных коронавирусом.