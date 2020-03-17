Русский музей, "Исаакий" и Эрмитаж пока не будут закрываться из-за коронавируса

17.03.20 11:28

© РИА Новости. Алексей Даничев

17 марта. Interfax-Russia.ru - Эрмитаж, Русский музей и государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" в настоящее время работают и открыты для посетителей.

"Никаких новых распоряжений нет", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Эрмитажа.

В Русском музее подтвердили, что учреждение пока также открыто для посетителей. "Мы будем оперативно информировать граждан, если что-то изменится", - отметил собеседник.

В пресс-службе "Исаакиевского собора" "Интерфаксу" сообщили, что все объекты музея продолжают работать.

"Мы пока поток не останавливали, так как большого скопления посетителей не наблюдается. Каждый час мы обрабатываем все предметы, поверхности, к которым прикасаются посетители, специальными средствами. Все сотрудники в защитных масках. Единственное ограничение - концерт, который завтра пройдет в Спасе на крови, мы проведем в онлайн-режиме (без зрителей - ИФ), будем его транслировать в официальной группе Концертного хора Санкт-Петербурга во "ВКонтакте", - сказал собеседник.

Как сообщалось, в понедельник до 31 марта закрылся для посещения реставрационно-хранительский центр Эрмитажа "Старая деревня" в связи с ограничением на проведение массовых мероприятий.

Ранее Эрмитаж информировал, что не планирует в ближайшее время проводить культурно-массовых мероприятий с численностью более 1000 человек. Посещаемость музейного комплекса регулируется Службой музейной безопасности и техническими средствами, которые препятствуют массовому скоплению посетителей.

"Эрмитаж стремится к тому, чтобы выставочные планы музея не изменились. На данный момент мы планируем, что все наши выставки будут открываться по ранее утверждённому расписанию, однако торжественные церемонии открытия этих выставок с приглашением гостей проводиться не будут", - отмечалось в сообщении музея.